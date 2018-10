France Bleu Provence est partenaire du Salon des Seniors du 12 au 13 octobre à Aubagne

France Bleu Provence s'associe au Salon des Seniors les 12 et 13 Octobre 2018 à l'espace des libertés d'Aubagne

Durant deux jours venez visiter ce salon avec au programmes des exposants dans les secteurs de la gastronomie, du confort et de la rénovation de l’habitat, Autonomie, Maisons de retraite, Loisirs Détente et Voyages, Santé, Beauté, Droits et Patrimoine, Services à la personne…

Ambiance chaleureuse et conviviale

De nombreux Professionnels vous attendent pour vous accompagner dans vos démarches , le salon vous reçois pour découvrir des produits et services adaptés à vos besoins. Rendez vous donc du 12 au 13 octobre 2018 de 10h à 18h au Salon des Seniors et avec France Bleu Provence

renseignements au 04 42 82 72 09

