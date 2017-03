France Bleu Provence s'associe à Waze pour vous délivrer la meilleure info-trafic des Bouches-du-Rhône et du Var

France Bleu Provence vient de rejoindre le programme "Waze for Broadcasters" (Waze pour Radiodiffuseurs) mis en place par Waze, application de navigation communautaire qui fournit des données en temps réel sur le trafic.

Avec plus de 100 000 Wazers à Marseille, Aix-en-Provence et Toulon, Waze for Broadcasters fournit désormais à France Bleu Provence un accès instantané aux données de trafic de Waze, une combinaison d'informations historiques et d'informations en temps réel en provenance directe de la source : les automobilistes eux-mêmes. Ainsi les membres de l'équipe de France Bleu Provence seront parmi les premiers à connaître les dernières nouvelles des routes, et ses animateurs les premiers à faire état des conditions qui affectent les auditeurs.

On fait la route ensemble

"Nos auditeurs appellent France Bleu Provence à tout moment le 04.42.38.08.08. pour signaler des accidents, voitures en panne, obstacles sur les voies ou routes coupées. Ils passent à l'antenne et partagent en direct leurs infos-route et aident aussi l'ensemble des auditeurs à éviter les bouchons" indique Cédric Frémi, animateur en charge de l'info-trafic de fin de journée sur France Bleu Provence. "Nous avons besoin de leurs informations et ils ont besoin des nôtres. Le partenariat avec Waze for Broadcasters va nous permettre d'affiner encore plus les données de trafic, de leur donner le meilleur itinéraire et le meilleur temps de parcours."

Un accès aux outils Waze pour France Bleu Provence

Avec plus de 230 partenaires de diffusion à travers le monde, France Bleu Provence a désormais accès à une suite d'outils de renseignement de trafic complets de Waze :

Waze Traffic View : un tableau de bord de trafic dynamique qui permet à France Bleu Provence d'accéder aux rapports Wazer en temps réel sur l'évolution des conditions routières. Les algorithmes Waze détectent automatiquement les conditions inhabituelles du trafic et fournissent des itinéraires alternatifs et des temps de conduite pour la planification et les rapports.

: un tableau de bord de trafic dynamique qui permet à France Bleu Provence d'accéder aux rapports Wazer en temps réel sur l'évolution des conditions routières. Les algorithmes Waze détectent automatiquement les conditions inhabituelles du trafic et fournissent des itinéraires alternatifs et des temps de conduite pour la planification et les rapports. LiveMap : Une carte Waze pour le site de France Bleu Provence afin que tous les auditeurs, pas seulement les Wazers, puissent voir les conditions de circulation en temps réel.

"Waze a été fondée sur la conviction que nous pouvons déjouer la circulation ensemble", a déclaré Jerome Marty, Country Manager Waze France. "Waze pour les radiodiffuseurs fournira à France Bleu Provence la vision la plus précise des conditions routières aujourd'hui, ce qui les aide à livrer des itinéraires plus rapides et des alertes de la circulation, des fermetures de routes en temps réel et des incidents d'urgence qui peuvent avoir un impact sur les déplacements. Waze for Broadcasters fournit à France Bleu Provence un accès sans précédent à nos données afin d'analyser rapidement et efficacement le trafic dans leur région."

Pour en savoir plus sur Waze for Broadcasters : visitez https://www.waze.com/broadcasters

Pour télécharger l'application gratuite Waze pour iOS ou Android : http://www.waze.com

A propos de Waze

Waze est le pionnier de la navigation sociale, tirant parti de la technologie mobile et d’une communauté mondiale de passionnés pour redéfinir les attentes actuelles vis-à-vis des cartes de navigation. Waze est le berceau du plus vaste réseau de conducteurs au monde qui travaillent ensemble chaque jour à rendre le trafic routier plus intelligent, tout en gagnant du temps et de l’argent. L’application recommande systématiquement le trajet le plus rapide, en se basant sur sur la conduite en temps réel et les données apportées par des millions d’utilisateurs. Des déviations routières aux alertes relatives au prix de l’essence en passant par des offres pertinentes proposées par ses marques favorites, Waze est l’un des compagnons de route les plus polyvalents du marché.

A propos de France Bleu Provence

Au cœur de la vie des auditeurs et de la Provence, France Bleu Provence a su instaurer une nouvelle relation radio-auditeur basée sur la proximité tant géographique qu’affective. Une relation inédite qu’elle s’attache à développer chaque jour avec son public à l’antenne, sur le terrain, à Marseille, Aix-en-Provence, Toulon, dans les Bouches-du-Rhône et le Var, mais aussi sur de nouveaux supports. Informations, services, cuisine, divertissement, humour… sont autant de thématiques qui font la diversité des programmes de France Bleu Provence. L'info-trafic y est prioritaire : précision, réactivité, solidarité routière, avec France Bleu Provence, "on fait la route ensemble".