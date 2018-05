"Bella Napoli" : un voyage musical en Italie avec les plus belles chansons napolitaines. Gagnez vos invitations !

Ce titre suffit à évoquer tous les parfums de l'Italie et surtout ses mélodies populaires ensoleillées qui ont fait le tour du monde. En tête, le célébrissime "O Sole Mio" que tous les plus grands ténors, de Caruso à Pavarotti, ont interprété. Ce spectacle est l'occasion de réentendre les fameuses "chansons napolitaines" et de découvrir des "romanze" moins connues composées par des compositeurs à succès comme Tosti ou Leoncavallo.

En tête de distribution : le ténor Luigi Albani de la Scala de Milan.

