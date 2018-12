France Bleu RCFM recrute des animateurs radio

Vous écoutez et aimez France Bleu RCFM, votre radio recherche de nouveaux animateurs bilingues, corse - français !

Toujours à la recherche de nouveaux talents, France Bleu RCFM, première radio de Corse, recherche des animateurs et animatrices pour enrichir ses programmes.

Vous souhaitez découvrir les métiers de la radio ? Vous êtes bilingue en corse et en français ? Vous êtes à l’aise avec les outils numériques et les réseaux sociaux ?

Saisissez votre chance !

France Bleu RCFM vous propose de vous accompagner dans votre démarche et vous former aux exigences et aux subtilités du métier d'animateur de la radio bilingue.