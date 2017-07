France Bleu Roussillon les pieds dans l'eau !

Venez retrouver l'équipe de France Bleu Roussillon à la plage. Du 3 au 21 juillet rdv plage Omega à Sainte Marie la Mer et à partir du 24 juillet plage Rodin à Saint Cyprien.

Il fait Bleu, on vous emmène?

"The place to be" cet été, c'est Sainte Marie la Mer et Saint Cyprien, pour voir une émission de radio se faire sous vos yeux, entre 9h et 12h du lundi au vendredi, entre le 3 juillet et le 11 août.

Démonstrations de cuisine et dégustations

Tous les jours, les meilleurs chefs cuisinent sur place, entourés par des producteurs, cavistes ou viticulteurs, et vous font goûter leurs recettes.

Démonstration de cuisine © Radio France - Frédéric Liénard

Wesley en pleine action © Radio France - Frédéric Liénard

Jeux et cadeaux sur place

Pour passer un bon moment ensemble les "Bleu" (nos petits stagiaires de l'été) vous proposent des compétitions de course en sac, d'adresse ou de rapidité pour gagner des chapeaux et des éventails France Bleu.

Attention c'est parti ! © Radio France - Frédéric Liénard

Allez allez ! © Radio France - Frédéric Liénard

Des chanteurs d'ici en live

A 9h30, 10h30 et 11h30 des chanteurs et groupes de chez nous se produisent en direct, les pieds dans le sable.

En live à la plage ! © Radio France - Frédéric Liénard

Des idées de sorties et des activités à pratiquer

Des bons plans dans les communes qui accueillent notre studio estival, mais pas que... nous vous proposons des idées de sorties dans tout le département, notamment en partenariat avec "La semaine du Roussillon", et aussi des places à gagner pour des spectacles de toutes sortes!

Les animateurs prennent tous les risques! © Radio France - Frédéric Liénard

Une émission de radio avec des images !

Photos, vidéos, lives... rdv sur notre page Facebook où Fred fait en sorte de vous faire profiter du spectacle, même si vous restez chez vous.