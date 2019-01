France Bleu Roussillon vous invite à la 8ème édition des Flocons de l'humour le vendredi 1er février

Rejoignez France Bleu Roussillon au sommet des neiges catalanes pour la nouvelle édition des Flocons de l'Humour !

C'est le temps idéal pour aller prendre l'air en haut des pistes de ski catalanes non ?

C'est l'occasion de venir skier ET profiter de la nouvelle édition de ce jeune festival d'humour, les Flocons de l'Humour, co-organisé par France Bleu Roussillon et l'association des Neiges Catalanes, à la station des Angles, en Pyrénées-Orientales.

Affiche soirée 8e flocons de l'humour - les neiges catalanes

Venez assister à notre soirée spéciale du vendredi 1er février

2 artistes extraordinaires qui vont assurément vous faire passer une excellente soirée !

Ben Aymerich, le magicien

“Décalé par son nœud pap’ et ses chaussures bleues, Benjamin marque les esprits avec une magie extrêmement percutante”.

Régis Maillhot

Le génial et sarcastique Régis Maillhot vient nous présente son nouveau spectacle "Citoyen".

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique.

À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un «Citoyen» qui a pris le « Parti d’en rire »."

Comment vous procurer les invitations ?

Ces invitations sont à retirer à l'accueil de France Bleu Roussillon, ou dans les offices de tourisme des stations de ski des Neiges Catalanes. inutile de vous préciser que les places sont limitées !

France Bleu Roussillon en direct depuis les Angles durant tout le week-end !

France Bleu Roussillon aux angles ! - france bleu roussillon - les neiges catalanes

Retrouvez les programmes et les équipes de France Bleu Roussillon tout au long du week-end en direct depuis la station des Angles ! France Bleu Roussillon, sera présent en haut des pistes et diffusera 3 émissions en direct, animées par notre grand skieur hors-piste, Philippe Anglade, le vendredi 1er février, de 16h à 19h, les samedi et dimanche 2 et 3 février entre 10h et 12h30.