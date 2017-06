France Bleu Roussillon vous offre deux places pour aller voir U2

Gagnez vos places pour le concert de U2 le 18 Juillet à Barcelone.

Un show à ne pas manquer !

Pour le trentième anniversaire de l'album mythique "The Joshua Tree ", U2 entame une tournée mondiale sensationnelle. Pour cet évènement, le groupe revisite les plus grands succès de l'album comme « With Or Without You », « Where The Streets Have No Name » ou encore « I Still Haven’t Found What I’m looking For ».

France Bleu Roussillon vous fait gagner deux places pour aller à l'Estadio Olimpic. Passez une soirée de rêve avec Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr.

Tentez de gagner les places du 12 au 25 juin en écoutant France Bleu Roussillon. Dès que vous entendez le signal, vous appelez le 04 68 35 5000 pour vous inscrire. Un gagnant sera tiré au sort, et ce sera peut être vous!