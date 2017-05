France Bleu Toulouse vous offre un Lecteur Blu-ray Samsung

Jouez avec France Bleu Toulouse du 15 au 19 mai et gagnez votre lecteur BluRay Samsung

Ce lecteur chez vous ?

GAGNEZ VOTRE LECTEUR BLURAY !

Digne successeur du DVD, ce lecteur Bluray transforme votre salon en véritable salle de cinéma ! Profitez de la haute définition grâce à ce lecteur au design très compact. Redécouvrez également vos DVD dans une nouvelle qualité avec l'upscaling ! Et la prise USB accueillera vos clé et disques dur pour visionner toutes vos photos et vidéos préférées !

Un petit lecteur qui a tout d'un grand

Bref : amateurs de cinéma et de belles images c'est à vous de jouer !

COMMENT JOUER ?

Du 1er au 5 mai, de 11h à midi, jouez avec Pascal Wijsbroek pour être "Au-dessus de la mêlée". Le principe est simple, il suffit de faire le meilleur score de la semaine en ne donnant que des bonnes réponses. Histoire-géographie, conjugaison, mathématiques... et connaissances de notre région. Inscrivez-vous dès 10h30 du lundi au vendredi au 05 34 43 31 31