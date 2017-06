France Bleu Toulouse vous offre un séjour découverte de LASCAUX IV en Périgord

Jouez avec France Bleu Toulouse du 26 au 29 juin et gagnez votre W.E. en famille pour découvrir Lascaux Centre International, le parc du Thot et les Abris de Laugerie Basse

Si l'on vous dit "Lascaux", instantanément vous pensez à la grotte et à la visite passionnante qui vous attends. Et vous avez raison. Mais ce que vous allez peut-être gagner cette semaine est bien plus que cette visite !

A l'occasion de l'ouverture en janvier dernier de LASCAUX IV, France Bleu vous propose un voyage dans le temps, en partant à la découverte d'un patrimoine exceptionnel !

GAGNEZ UN W.E. POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE

Jouez sur France Bleu Toulouse "AU DESSUS DE LA MÊLÉE" à 11h jusqu'à jeudi et grâce à la Semitour gagnez votre W.E. 2 jours et une nuit au camping de Trémolat ou vous séjournerez dans un mobil home, PLUS le pass préhistoire qui vous ouvrira les portes de Lascaux Centre International, mais aussi le parc du Thot, et les Abris de Laugerie Basse.

Lascaux IV

COMMENT JOUER ?

Du 26 au 29 juin, de 11h à midi, jouez avec Pascal Wijsbroek pour être "Au-dessus de la mêlée". Le principe est simple, il suffit de faire le meilleur score de la semaine en ne donnant que des bonnes réponses. Histoire-géographie, conjugaison, mathématiques... et connaissances de notre région. Inscrivez-vous dès 10h30 du lundi au jeudi au 05 34 43 31 31