France Bleu Toulouse vous offre un W.E. au domaine Riberach

Jouez avec France Bleu Toulouse du 10 au 14 avril et partez dans les Pyrénées Orientales à la découverte du domaine Riberach

Le biotope sauvage

GAGNEZ VOTRE SEJOUR !

Découvrez le design éco-lodge d’un hôtel surprenant, son restaurant locavore étoilé (chef Laurent Lemal a obtenu le prix du « Meilleur plat végétal au Bocuse d’Or 2017 »), son domaine viticole et son Wine Shop, réunissant les meilleurs crus engagés en faveur du Terroir. Goûtez à l’épicurisme d’une convivialité partagée dans cette ancienne Coopérative de 1925, insolite et poétique… Sans aucun doute l’une des plus surprenantes adresses dans les Pyrénées-Orientales.

La chambre dans les cuves

Bref, jouez et gagnez votre nuit en chambre double avec petits déjeuners et vos entrées au spa au coeur de l’un des plus beaux vignobles de Méditerranée

COMMENT JOUER ?

Du 10 au 14 avril, de 11h à midi, jouez avec Pascal Wijsbroek pour être "Au-dessus de la mêlée". Le principe est simple, il suffit de faire le meilleur score de la semaine en ne donnant que des bonnes réponses. Histoire-géographie, conjugaison, mathématiques... et connaissances de notre région. Inscrivez-vous dès 10h30 du lundi au vendredi au 05 34 43 31 31