France Bleu Toulouse vous offre vos places pour le concert de Céline Dion jeudi 29 juin au Matmut Atlantique de Bordeaux

Jouez avec France Bleu Toulouse du 13 au 17 mars et gagnez vos places pour assister au concert de Céline Dion au Matmut Atlantique de Bordeaux le jeudi 29 juin

Après le succès de son dernier album "Encore un soir" qui s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires et son triomphe en juin et juillet dernier à Paris, Céline Dion revient en France et choisi France Bleu pour l’accompagner dans sa tournée estivale qui débutera par un méga-concert au Matmut Atlantique de Bordeaux le jeudi 29 juin !

GAGNEZ VOS PLACES

France Bleu Toulouse vous offre vos invitations pour cet événement majeur de l’été. Un concert qui s’annonce inoubliable !

COMMENT JOUER ?

Du 13 au 17 mars, de 11h à midi, jouez avec Pascal Wijsbroek pour être "Au-dessus de la mêlée". Le principe est simple, il suffit de faire le meilleur score de la semaine en ne donnant que des bonnes réponses. Histoire-géographie, conjugaison, mathématiques... et connaissances de notre région. Inscrivez-vous dès 10h30 du lundi au vendredi au 05 34 43 31 31

LES DATES DE CONCERT DE LA TOURNÉE "Live 2017"

29 juin Matmut Atlantique - Bordeaux

1er juillet Stade Pierre Mauroy - Lille

4 juillet AccorHotels Arena - Paris

5 juillet AccorHotels Arena - Paris

12 juillet Parc Olympique Lyonnais - Lyon

18 juillet Orange Velodrome - Marseille

20 juillet Allianz Riviera - Nice

D’autres dates sont au programme au Danemark, Suède, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse et en Allemagne.