France Bleu Toulouse vous offre votre week-end VIP à Montpellier

Jouez avec France Bleu Toulouse du 24 au 28 avril pour gagner votre week-end découverte à Montpellier

Mettez le cap sur Montpellier Méditerranée, direction le sud ensoleillé qui vous réchauffe le cœur et vous redonne le sourire. Entrez dans un tourbillon de culture, de ruelles, de terrasses, de vignobles, de plages, de sports et de musique. Place de la Comédie, musée Fabre, plus ancienne université de médecine et son jardin des plantes, dîner chic les pieds dans l'eau, randonnées dans la garrigue environnante...

Votre week-end tout compris

Les partenaires de l’Office de tourisme et des congrès de Montpellier Méditerranée sont heureux de vous faire goûter à l’art de vivre méditerranéen.

Un séjour tout compris de 3 jours/2 nuits pour 2 personnes, d'une valeur de 668€ comprenant :

2 nuits en chambre double + 2 petits déjeuners par personne à L'Hôtel Le Guilhem ***

Une city card 48h pour découvrir la ville en toute liberté

2 bons repas de 50€ chacun à utiliser au restaurant Le Petit Jardin

2 billets A/R en 1ère classe en Intercité Toulouse-Montpellier

Comment jouer?

Du 24 au 28 avril, de 11h à midi, jouez avec Pascal Wijsbroek pour être "Au-dessus de la mêlée". Le principe est simple, il suffit de faire le meilleur score de la semaine en ne donnant que des bonnes réponses. Histoire-géographie, conjugaison, mathématiques... et connaissances de notre région. Inscrivez-vous dès 10h30 du lundi au vendredi au 05 34 43 31 31

Découvrez Montpellier... à Toulouse !

Samedi 29 avril, Montpellier s'invite à Toulouse pour faire découvrir son dynamisme économique, culturel et son dynamisme touristique. La destination Montpellier Méditerranée donne rendez-vous aux toulousains, rue Alsace Lorraine, de 10h à 19h au cœur d'un village entièrement mis aux couleurs de la Méditerranée.

Samedi 29 avril, retrouvez France Bleu Toulouse, en direct du Square Charles de Gaulle dès 11h avec Eva Kopp