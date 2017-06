France Bleu vous donne rendez vous au 6° salon de la création et transmission d'entreprise

Rendez-vous au 6° salon de la création et de la transmission d'entreprise avec France Bleu Belfort Montbéliard

Pour soutenir la création d'"entreprise et créer une dynamique économique sur l'aire urbaine, la Chambre des Métiers et de l'artisanat de Franche-Comté et les principaux acteurs économiques de l'aire urbaine organisent le 6° salon de la création et transmission d'entreprises du Nord Franche-Comté.

Pour favoriser l'émergence de projet, ce salon regroupe sur une journée et en même lieu les opérateurs incontournables en matière de création et de reprise d'entreprises

Écoutez sur notre antenne les différentes interviews diffusées à partir du 12 juin