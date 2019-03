Spectacle Musical, France Symphonique au profit des Restos du Cœur en partenariat avec France Bleu Lorraine

Show au Coeur, un concert au profit des Restos du Cœur au Galaxie d'Amnéville

Evénement solidaire et festif, le concert "Show au cœur" se tiendra samedi 12 Janvier au profit des Restos du Coeur. Claudio Capéo et Joyce Jonathan, et d'autres artistes, mettront le feu au Galaxie d'Amnéville !