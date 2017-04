Fréderic François en Concert le 13 mai aux Arènes de Metz et gagnez vos places avec France Bleu Lorraine.

Fréderic François sera en concert le 13 mai aux Arènes de Metz à 20h30, gagnez vos places avec France Bleu Lorraine.. 25 ans de carrière, 25 ans de succès et des tubes inoubliables fredonnés dans le monde entier.

Frédéric François est de retour pour le plus grand plaisir de ses fans avec son nouvel album “Les femmes sont la lumière du Monde”. Comme un hommage aux femmes qu’il aime temps, l’artiste signe ici son 71e album. Un nouvel opus composé entièrement de morceaux écrit par l’artiste reprenant les thèmes de l’amour et des femmes. Pas de doute cet album et donc un clin d’œil à son public, majoritairement féminin, qui saura apprécier les textes et mélodies colorés qui définissent Frédéric François depuis ses débuts.

Quarante ans de carrière et des millions d'albums vendus : Frédéric François est un véritable phénomène dans le paysage musical français. Connues de toutes les générations, ses chansons continuent de séduire la gente féminine.

Originaire d’Italie, Francesco Barracato plus connu sous le nom de Frédéric François est né le 3 juin 1950. Dès sa naissance ses parents émigrent en Belgique, et c’est en 1963 que Frédéric commence à jouer de la guitare pour un groupe de jeunes collégiens. Très vite il se prend d’amour pour la musique et intègre le conservatoire de Liège en 1965 à l’âge de 15 ans. C’est en 1970 qu’il sort son premier titre avec sa femme Monique. Mais l’artiste ne vit pas encore de sa musique. Au fur et à mesure que sortent “Laisse-moi vivre ma vie” (1972) et “Viens te perdre dans mes bras” (1973) les tournées se succèdent et Frédéric François obtient enfin toute la reconnaissance tant attendue. Il a 34 ans lorsqu’il passe pour la première sur la scène de l’Olympia et affiche complet dès le premier soir grâce à son plus grand succès “Je t’aime à l’italienne”.

Le 13 mai en concert aux Arènes de Metz

