A l'occasion de la venue de France Musique à la cité du vin de Bordeaux, France Bleu Gironde reçoit Frédéric Ledéon en direct vendredi 24 mars, de 12h à 13h dans "place des grands hommes".

A l’occasion de l’exposition temporaire « Le Vin et la Musique, accords et désaccords (XVIe- XIXe siècle) » qui se tient à La Cité du Vin de Bordeaux du 23 mars au 24 juin 2018, France Musique pose ses micros à l’auditorium de La Cité du Vin et invite ses auditeurs à deux jours d’émissions en direct et en musique.

Jean-Michel Plantey en profite pour recevoir son confrère de France Musique, le producteur et musicien Frédéric Lodéon en direct sur France Bleu Gironde de 12h à 13h pour l'émission "Place des grands hommes".

Le programme de France Inter depuis la cité du vin :

Vendredi 23 mars

► 12h-13h I Classic Club – Lionel Esparza Parcours de l’exposition temporaire « Le Vin et la Musique » avec un commissaire de l’exposition Enregistrement pour une diffusion le soir même de 22h à 23h

► 16h -18h I Carrefour de Lodéon - Frédéric Lodéon L’émission fête ses 25 ans

► 18h-19h I Open Jazz – Alex Dutilh L’actualité du jazz dans un esprit de convivialité et de partage

Samedi 24 mars

► 11h-12h30 I Etonnez- moi Benoît - Benoît Duteurtre

► 14h-16h I Génération Jeunes interprètes - Gaëlle Le Gallic. Découvrez les stars de demain : Florian Sempey, baryton, ancien élève de Maryse Castets, Alain Meunier, violoncelliste et des jeunes musiciens du concours de quatuor à cordes de Bordeaux.