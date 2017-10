Futura Polis santé 2017 avec France Bleu Hérault

Deux jours de débats et de découvertes sur la santé et l’innovation en plein cœur de Montpellier.

Futura Polis Santé © Radio France

Les 13 et 14 octobre 2017, Futurapolis s’installe à Montpellier au cœur de l'Opéra Comédie. Un forum sur la santé et l’innovation qui invite médecins, scientifiques, personnalités d’horizons variés à venir à la rencontre du grand public. Au programme : des conférences et l’opportunité pour le public de découvrir des innovations, équipements ou technologies dans la « Galerie de la découverte », un espace dédié à la démonstration.

Entrée gratuite sur inscription

programme Futura Polis © Radio France

Vendredi 13 octobre,

18h-19h : Demain, tous génétiquement modifiés ?

Samedi 14 octobre,

10h-10h30 : Étonnant voyage au coeur du vivant

10h30-11h00 : Demain, éternellement jeunes

11h-12h20 : Les mécaniciens du corps humain

12h20-12h50 : Ces deux femmes veulent devancer le cancer

14h30-15h15 : La santé met les pieds dans le plat !

15h15-16h : Ma maison prend soin de moi

16h-16h45 : Coeur connecté, vie sauvegardée

16h45-17h45 : Des robots et des hommes

17h45-18h30 : La dictature de la beauté

Galerie de la découverte Futura Polis © Radio France

Le samedi 14 octobre, le public est invité à visiter la « Galerie de la découverte », espace de démonstration où seront présentés des prototypes, équipements ou technologies de pointe dans le domaine de la santé. Installé au sein du foyer de l’Opéra, ce lieu pédagogique et interactif permettra aux visiteurs de venir « toucher du doigt », expérimenter et appréhender de manière directe les « pépites » innovantes émanant de start-ups, d’entreprises ou encore des instituts de recherche.

Du système de restauration de la vision, aux planches anatomiques en réalité virtuelle, en passant par le stylisme médical, la « Galerie de la découverte » offre un excellent panel des dernières innovations médicales.

Toutes les infos sur le site