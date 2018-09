Vous n’avez encore rien vu ! La deuxième édition de Futurapolis Santé se tiendra les 12 et 13 octobre à Montpellier, à l’Opéra Comédie avec France Bleu Hérault.

Pour ce grand rendez-vous dédié à la santé et à l’innovation, le public partira à la découverte du corps humain à travers des images somptueuses commentées par les plus grands spécialistes.

Deux jours d’échanges où médecins, scientifiques, inventeurs et personnalités viennent à la rencontre du public.

PROGRAMME

Vendredi 12 octobre

17h20 : Le patient au coeur du système de soins

A une époque où la médecine et la chirurgie ambulatoire prennent une place croissance et où la population vieillit, une question se pose de façon de plus en plus aiguë : le patient est-il bien au centre de l’organisation des soins ?

- Paul Gémar, Président de Cosy Diem

- Olivier Jaudon, Directeur de la Clinique Beau-Soleil

- Chantal Marion, Vice-présidente déléguée Développement économique, Enseignement Supérieur et Recherche, Innovation, French-Tech, Artisanat

- Jacques Rubio, Directeur général de Kaufman & Broad Grand Sud-Ouest

17h50 : Ça marche ! Les bénéfices pour la tête et le corps

La marche est un moyen de préserver sa santé, physique et morale. Elle aide aussi à guérir après une maladie, ou à réduire le risque de rechute. Elle rend l’homme libre et offre un autre regard sur le monde.

Jean-Louis Etienne , Ecrivain, président d’Océan Polaire et premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, concepteur de Polar Pod

, Ecrivain, président d’Océan Polaire et premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, concepteur de Polar Pod Cynthia Fleury, Philosophe et psychanalyste

18h30 : AVC, ce qui se passe vraiment dans le cerveau

L’imagerie cérébrale donne accès à un organe auparavant très difficile à explorer. Désormais, le cerveau est presque transparent.

Vincent Costalat , Directeur du service de neuroradiologie interventionnelle du CHU de Montpellier

, Directeur du service de neuroradiologie interventionnelle du CHU de Montpellier Cyril Poupon, Directeur de l’Unité d’IRM et de Spectroscopie de Neurospin

12 et 13 octobre 2018 Montpellier © Radio France

Samedi 13 octobre

9h30 : Ouverture et Inauguration de la Galerie de la découverte

Toucher du doigt et appréhender de manière concrète les innovations présentées par les startup, les industriels et les instituts de recherche, c’est ce propose la Galerie de la découverte, le Lab Santé de Futurapolis . Place à la démonstration et à l’expérimentation !

10h : Les secrets des grands sportifs

Comment font-ils pour aller si haut, si loin, pour être si forts ? La mécanique humaine n’a vraiment pas les mêmes limites chez tout le monde et les différences sont encore amplifiées par le travail de forçat que s’imposent certains individus prédisposés à devenir de grands champions.

Claude Delpuech , Directeur du département magnétoencéphalographie INSERM/CERMEP

, Directeur du département magnétoencéphalographie INSERM/CERMEP Elisabeth Dion , Chef du service d’imagerie de l’Hôtel-Dieu à Paris

, Chef du service d’imagerie de l’Hôtel-Dieu à Paris Stéphanie Gicquel, Sportive de l’extrême, première française à courir un marathon autour du Pôle Nord

10h45 : Avons-nous atteint nos limites ?

Il ne sera pas question de transhumanisme dans ce débat mais bien de nos limites « naturelles ». Elles ont été nettement repoussées au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, est-on arrivé au bout ?

Florence Pommerie , Médecin SAMU, directrice médicale du rallye Dakar et du Tour de France

, Médecin SAMU, directrice médicale du rallye Dakar et du Tour de France Bernard Sablonnière , Chercheur en neurobiologie et professeur de Biologie moléculaire à la faculté de Médecine de Lille et au CHU de Lille

, Chercheur en neurobiologie et professeur de Biologie moléculaire à la faculté de Médecine de Lille et au CHU de Lille Jean-François Toussaint, Professeur de physiologie à l’université Paris Descartes

11h30 : Ces médecins qui font parler les morts

Les feuilletons télé raffolent des séquences de police scientifique ; les historiens se passionnent pour les enquêtes menées sur les momies, les cadavres célèbres. Mais, aujourd'hui, quels sont les moyens et les limites de la police scientifique ?

Eric Baccino , Chef du service de médecine légale du CHU de Montpellier

, Chef du service de médecine légale du CHU de Montpellier Alexia Delbreil , Psychiatre et médecin légiste au CHU de Poitiers

, Psychiatre et médecin légiste au CHU de Poitiers Richard Junca, Chef du groupe des unités opérationnelles au Service Central de la Police technique et Scientifique

12h15 : Mal au ventre, ne pas rater l’urgence

« J’ai mal au ventre » est une plainte fréquente à tous les âges de la vie. Cette douleur souvent diffuse peut être le signe d’un grand nombre de problèmes, parfois même de véritables urgences chirurgicales à ne pas manquer.