FuturOklatsch le festival des inspirations à TCRM-BLIDA

Les 1,2 et 3 septembre prochain TCRM-BLIDA organise la 2ème édition de son événement FuturOklatsch. Ce festival invite les citoyens "consommateurs" à réfléchir ensemble aux nouveaux modes de production et d'alimentation autour de l'agriculture urbaine.

Tout au long de ce week-end, le public peut participer à des tables rondes, conférences, dégustations, ateliers, projections... qui éveillent les papilles et les consciences.

Une installation numérique interactive et comestible pensée par Julie Rothhahn, designer culinaire, qui questionne avec décalage les orientations du "manger demain ?".

FOO(D)TURE - Julie HHH et Studio Plastac

Pour la première édition, TCRM-BLIDA invite Darwin, La Friche Belle de mai, les Grands voisins, le Wip, le Centquatre, Movilab, le Shadok, les Incroyables Comestibles, les Coworking de Metz et Nancy et de nombreuses structures et initiatives nationales autour du "Travailler autrement".

Cette année, TCRM-BLIDA construit son programme autour des thématiques de l'autosuffisance alimentaire, de la démocratie alimentaire ou encore de la transition numérique en lien avec la transition écologique pour proposer un événement écoresponsable qui présente au public les alternatives aux modes de production et d’alimentation actuels et le sensibiliser aux enjeux environnementaux à travers des ateliers, dégustations, conférences, projections, débats, rencontres, café klatsch, performances, concerts et plus si affinités.

Au programme :

- Tables rondes

- Dégustations

- Concerts

- Projections

- Ateliers

- Brunch