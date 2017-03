C'est un son rock intense et sans concession que proposent les jeunes frangins de The G (prononcer dji), originaires de Calenzana. Nourris à la meilleure potion qui soit, du classic-rock des années 70 aux derniers brûlots des héritiers, Fiu et Luigi alignent avec entrain et riffs uppercuts et beat carrés. À 15 et 12 ans, ces deux jeunes pleins de fougue et de mordant nous envoient un rock simple et efficace. Leur premier EP, Super Hero, sorti en 2015, est une réussite totale.

Puisque la scène est l'école du rock, The Lazy Kings est depuis près de cinq ans maintenant un élève studieux et volontiers voyageur. Il est passé à la classe supérieure en 2016, en représentant la Corse aux Inouïs du Printemps de Bourges, un souvenir inoubliable. Mais aux jeunes rockeurs, rien n'est jamais acquis ! La voix du groupe ayant mué cet été, c'est à l'occasion de son troisième passage à l'Aghja que TLK présentera au public ajaccien sa nouvelle chanteuse. Autant dire que le hard-prog de The Lazy Kings n'est pas près de baisser d'un ton pour sa livraison 2017 !