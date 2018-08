Gervaise et Jade, gagnantes de la 34ème Truffe de Périgueux

Par Mathilde Errard, France Bleu Auxerre et France Bleu Périgord

Gervaise et Jade sont les gagnantes des deux prix du jury du concours de chant de la truffe de Périgueux. Les invités du concours, Philippine et Théo ont interprété leur reprise "Pour la fin du monde" et dévoilé quelques uns des titres de leur futur album.