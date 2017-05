Gagnez un baptême sensation avec la Legends Cars Cup et France Bleu Béarn !

Vous aimez la course automobile et rêvez de rouler dans un bolide ? Alors préparez votre appareil photo pour immortaliser le passage des Legends Cars, pendant le GP Historique de Pau les 27 et 28 mai !

A l'occasion du GP historique de Pau c'est l'occasion ou jamais de gagner votre baptême sensation sur le Circuit de Pau - Arnos.

Les Legends Cars, le mythe ! - Legends Cars Cup

Pour réaliser votre rêve, il vous suffit de suivre ce Week-end des 27 et 28 mai les courses de Legends Cars et de faire la plus belle photo de ces voitures, que vous posterez ensuite sur la page Facebook Legends Cars Cup.

Après quoi, c'est la plus belle photo qui remportera le baptême sensation.

Les Legends Cars prêtent à bondir sur le circuit de Pau ! - Legends Cars Cup

Comment sera désignée la plus belle photo ?

Très simple : c'est celle qui obtiendra le plus grand nombre de "Like" sur la page Facebook Legends Cars Cup où vous retrouverez tous les détails du concours !

Ensuite à vous le grand frissons de la piste !

Bonne Chance !