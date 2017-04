A gagner : Tentez votre chance et partez assister aux deux Demi-Finales 2017 du Top 14 à Marseille

France Bleu La Rochelle vous offre les Demi-Finales du Top 14 à L'Orange Vélodrome de Marseille. Pour cela rien de plus simple, vous avez jusqu'au vendredi 19 mai 2017 - 12h pour répondre à nos 3 questions en ligne et valider votre participation via notre Quizz en ligne ci-dessous

Tentez votre chance, participez

Se rendre au Stade Orange Vélodrome - Marseille