Gagner un dîner-spectacle "Paris Merveille" au Lido

Avec Paris Merveilles, la revue du Lido, vivez une évasion fantastique où les emblèmes de la capitale sont égrainés au fil des tableaux.

Chorégraphies somptueuses, artistes surprenants, audaces technologiques… Les sublimes Bluebell Girls, ornées de leurs plus belles plumes et scintillant de mille feux, vous invitent à un rêve éveillé dans cette revue d’un nouveau genre dans la revue Paris Merveilles au Lido.

2018 se terminera en beauté sur les Champs-Elysées avec les Bluebell Girls du Lido de Paris ! La fin de cette année qui a marqué le 70e anniversaire de leur troupe mythique, sera célébrée dans un tourbillon de plumes et de strass. Le show sera aussi dans l’assiette. Le chef du Lido et sa brigade de 35 personnes, la plus grande brigade des cabarets parisiens, cuisineront un menu d'exception à base de produits frais imaginé pour l'occasion, dont la touche finale sera un dessert exclusif de la Maison Lenôtre.