A "La vie de château" cette semaine, gagnez des places pour le spectacle musical Dirty Dancing le mercredi 17 janvier à 20h au Zénith d'Orléans.

Après un triomphe en 2015 avec plus de 500 000 spectateurs et 150 représentations à guichets fermés, le spectacle revient pour une grande tournée française.

Dirty Dancing, L’Histoire Originale sur Scène restitue toute la magie du film : les personnages, les dialogues, les scènes de danse sensuelles et bien sûr, la musique originale incluant l’incontournable « Time Of My Life » !

A l’occasion des trente ans du film, ranimez la flamme allumée en 1987 et découvrez une nouvelle version de la comédie musicale culte !

Et voici également l’histoire :

Eté 1963, « Bébé », une jeune fille de bonne famille, passe des vacances monotones avec ses parents, et sa sœur dans un village de vacances de l’Oregon. Tout va basculer lorsqu’un soir, elle pénètre dans le local des employés qui se déchaînent sur des rythmes endiablés, sensuels et provocants. Bébé découvre alors un autre monde, fascinant et grisant. Elle y rencontre rapidement Johnny Castle, un professeur de danse charismatique, qui, alors que tout les oppose, va la choisir comme partenaire. La vie de Bébé va s’en trouver totalement bouleversée, comme celle de Johnny …