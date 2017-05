Gagnez 1 mois de baguettes Tradition avec Romuald Meunier maître artisan boulanger à Franqueville Saint Pierre

Amateurs de bon pain, on pense à vous !

Romuald Meunier, maître artisan boulanger-pâtissier a remporté la 1ére place sur Rouen et agglo au concours de la meilleure Baguette de Tradition Française organisé par la Fédération des Boulangers, 3ème sur la Seine Maritime et 10ème sur l’ensemble de la Normandie.

Romuald Meunier boulanger à Franqueville Saint Pierre © Radio France - photo: Serge Baillivet

Romuald Meunier propose à 5 auditeurs de France Bleu Normandie de gagner un mois de baguettes tradition.

1 baguette par jour du mardi au dimanche à retirer à la boulangerie

Ces baguettes sont réalisées avec La Tradi , une farine de type 65 qui entre dans le champ d’application de l’appellation « Tradition Française », farine label rouge du moulin Paul Dupuis à Gournay-en-Bray.

Jouez du 10 au 23 mai 2017 à midi

Le nom des gagnants sera donné à l'antenne mercredi 24 mai à 6h25. Pour vous inscrire cliquez ici

L'équipe de la boulangerie Aux délices Normands à Franqueville Saint Pierre

La boulangerie Aux délices Normands à Franqueville Saint Pierre

L’ensemble des produits* vendus « Aux Délices Normands » est fabriqué exclusivement par l'équipe à partir de matières premières brutes. En travaillant chaque jour des matières premières nobles (beurre A.O.P. Montaigu, farine label rouge et C.R.C., lait cru et crème de la ferme, fruits frais ….) Romuald et son équipe vous proposent de produits uniques, frais et propres à la boutique (gamme de pains bio, pâtisserie sans gluten, pâtisserie sans sucre…)