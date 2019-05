Gagnez 1 nuit en gite ***** à Lucq de Béarn avec 4 repas à L'auberge des Roses à Monein + journée découverte en combi VW

Avec les Trésors de Fébus, gagnez votre nuit pour 4 personnes aux Gites d'Hélène ***** à Lucq-de-Béarn avec 4 repas à l'Auberge des Roses à Monein + votre journée découverte en 2 Combis Vokswagen à travers le vignoble du Jurançon.

Votre gite ***** chez Hélène et Albert Porte Laborde à Lucq-de-Béarn : entre Jurançon et Pyrénées, un beau corps de ferme béarnais restauré sur 140 m2 de plein pied. Le charme de l'ancien est valorisé par le confort du moderne.

Ici, la décoration "zen" aux couleurs naturelles et la campagne environnante sont propices au repos et à la détente. Une ambiance cocooning!

Vos 4 repas sont offerts par L’Auberge des Roses, un restaurant gastronomique niché au pied des vignes du Jurançon.

Au calme, dans une bâtisse traditionnelle et béarnaise, le restaurant dispose d’une salle avec pierres et poutres apparentes et d’une cheminée qui vous réchauffera l’hiver tandis que la belle terrasse vous charmera aux beaux jours.

Le chef vous propose ses spécialités de poissons directement de la criée de Saint-Jean-de-Luz.

Il élabore une cuisine traditionnelle à base de produits frais et de saison, qui permet aujourd’hui à l’Auberge des Roses de disposer du titre de Maître Restaurateur, ainsi que de la distinction « Assiette Michelin ».

Quelques idées de ce que vous pourrez déguster : Petits Piments doux farcis à la Morue et son jambon poêlé, salade de l'Auberge (Serrano, brebis et rillettes d'oie) terrine de Pintade au foie gras sur ses toasts, Filet mignon de Porc ibérique sauce miel, échalotes, Dos de Merlu crème d'ail, Crème brûlée à la vanille Bourbon parfumée à l'Orange, fromage de Brebis confiture de cerises noires, Pain perdu brioché aux Pommes, Caramel beurre salé, glace vanille...

Votre journée découverte du vignoble du Jurançon avec "Ici, là-bas et partout" 2 combis Volkswagen pour 4 personnes pour découvrir les vignobles du Jurançon grâce à des parcours tracés, pour le plaisir de s’évader, pour des moments inoubliables à bord de véhicules mythiques.

De coteaux en vallées, de vignobles en domaines, votre équipe s’apprête à parcourir une partie des 1 000 hectares de l’appellation.

Votre objectif : résoudre l’enquête dont tout le monde parle et devenir ainsi le Sherlock du vignoble blanc. Jurançon à la recherche d’indices précieux.

Les Gites d'Hélène :

Contact : Hélène Porte Laborde

Aü Sarthou, Quartier Auronce

64360 Lucq-de-Béarn

Auberge des Roses

Quartier Loupien

Chemin Cambus

64360 Monein

Tél. 05.59.21.45.63

ICI, LA BAS ET PARTOUT

72 Chemin de Lalanne 64150 LAHOURCADE

06 77 66 05 76

Cadeaux réservés à 4 personnes adultes au cours de la semaine du 27/05 au 31/05/19