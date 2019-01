Gagnez 2 places pour le concert des Enfoirés à Bordeaux et la nuit d'Hôtel le jeudi 24 janvier 2019

Le jeudi 24 janvier 2019, Les Enfoirés sont en concert à l'Akéa aréna de Bordeaux pour 7 dates. Concerts qui affichent complet depuis des mois. Gagnez les dernières places en jouant tous les jours dans "ça colle aux basques" dès 11h avec Lucas Rodriguez.

Du lundi 14 janvier 2019 au vendredi 18 janvier 2019 jouez dans "ça colle aux basques" dès 11h pour gagner les toutes dernières places pour le concert événement des Enfoirés à l'Arkéa aréna de Bordeauxe le jeudi 24 janvier 2019. Une date qui affiche complet depuis ds mois, France Bleu Pays Basque a acheté des places pour vous et la personne de votre choix.

En plus dès places pour ce concert, gagnez une nuit et le petit déjeuner à l'hôtel offerts par le Best Western Premier Bordeaux Bayonne Etche Ona dans le centre de Bordeaux (avec parking) et profiter de Bordeaux le jeudi 24 et vendredi 25 janvier 2019.

Votre objectif devenir le txapeldun

Pour remporter les dernière places de concert pour Les Enfoirés + la nuit d'hôtel au Best Western Premier Bayonne Etche Ona, jouez du lundi au vendredi dès 11h dans "ça colle aux basques" sur France Bleu Pays Basque avec Lucas Rodriguez. Vous avez 1 minute pour répondre correctement à un maximum de questions pour devenir le champion, le txapeldun de la semaine et remporter ce cadeau. Pour participer, inscrivez-vous par téléphone tous les matins dès 10h50 au 05 59 59 17 17, le standard jeu de France Bleu Pays Basque.

