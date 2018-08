France Bleu Pays Basque et Bureau Vallée à Bayonne vous offrent un bon d'achat de 250€ à dépenser en fournitures scolaires et maroquineries

Opération pouvoir d'achat tous les jours sur France Bleu Pays Basque. Jouez dans "ça colle aux Basques" du lundi au vendredi à 11h pour gagnez un bon d'achat de 250€ à dépenser en fournitures scolaires dans le magasin Bureau Vallée à Bayonne.

Lundi 27 août 2018, France Bleu Pays Basque fait sa rentrée, jouez tous les jours au nouveau jeu de 11h : "Ça colle aux basques". Votre mission, répondre correctement à un maximum de questions en 1 minute pour devenir le Txapeldun de la semaine et gagnez un bon d'achat de 250€ à dépenser dans le magasin Bureau Vallée au Forum à Bayonne.

Opération pouvoir d'achat

Après les vacances d'été, les bourses souvent vides, l'économie sur les fournitures scolaires et la maroquinerie, c'est plus d'argent à dépenser pour faire plaisir à vos enfants dans les activités extra-scolaires, les vêtements et les sorties.

Ça colle aux basques

Du lundi 27 août 2018 au vendredi 31 août 2018 entre 11h et 12h, relevez le défi dans "Ça colle aux basques", répondez correctement à un maximum de questions en 1 minute pour devenir le Txapeldun, le Champion de la semaine. Des questions sur le Pays Basque et sur l'actualité, des questions aussi sur la vie quotidienne ou encore des quizz musicaux. Objectif s'amuser et jouer ensemble. Pour participer, rendez-vous au 05 59 59 17 17 tous les jours dès 11h.