Gagnez cette semaine 1 séjour au Parc Beaumont by Sofitel à pau en jouant aux Trésors de Fébus !

Jouez chaque jour entre 11h et 12h et gagnez un séjour à l'Hotel du Parc Beaumont Sofitel à Pau pour 2 personnes en chambre supérieure avec petit-déjeuners buffet, accès au spa et deux modelages Signature

Inscrivez-vous au 05 59 98 09 09 pour jouer avec Isabelle YOUNG et Thierry NIOGRET aux Trésors de Fébus. Répondez aux questions plus ou moins malicieuses et devenez notre champion de la semaine pour remporter un séjour exceptionnel de 2 jours à l'Hotel du Parc Beaumont Sofitel, 5 étoiles, en chambre supérieure côté parc pour deux personnes.

Vous profiterez lors de votre séjour d'un petit-déjeuner en buffet, de deux accès au SPA avec piscine chauffée, jacuzzi et hammam et de deux modelages Signature "Lâcher-prise" de 30 minutes chacun.

SPA Hotel du Parc Beaumont Sofitel à Pau - Hotel du Parc Beaumont Sofitel à Pau

Vous recherchez un hôtel à Pau ? L’Hôtel Parc Beaumont, situé en bordure du Parc Beaumont, cet établissement contemporain de la Collection MGallery by Sofitel jouit d’un emplacement idéal pour découvrir la ville, son centre historique et organiser vos séminaires.