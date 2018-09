Jouez aux trésors de Fébus et gagnez un séjour de 2 jours et une nuit dans une des chambres d'exception du château d'Orleix près de Tarbes

Inscrivez-vous au 05 59 98 09 09, faites le meilleur score de la semaine et décrochez les trésors de Fébus. Cette semaine, c'est à Orleix que Fébus invite son champion !

Chambre au chateau d'Orleix

Le Château d'Orleix situé à 5 km de Tarbes propose des chambres d'hôtes décorées de manière contemporaine dans une belle demeure de maître. Restauration sur réservation. Espace bien-être avec spa, hammam et possibilité de soins du corps et visage. Piscine Idéal pour des instants "détente" Séminaires et location de salles pour événements type baptême, communion , anniversaire.