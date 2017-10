Gagnez cette semaine une nuit en chambre d'hôtes avec 2 diners et petits-déjeuners au "Restaurant de la Tour" à Lembeye

Le "Restaurant de la Tour" à Lembeye et France Bleu Béarn vous offrent votre séjour détente : nuit en chambre d’hôtes, 2 repas de qualité avec les petits déjeuners ainsi que la visite d'un Moulin. Jouez chaque jour entre 11h et midi avec Isabelle Young et Thierry Niogret.

En plein cœur du Béarn , à seulement 20 minutes de Pau , dans le pittoresque village de Lembeye et sa tour-porte du XIIIe, découvrez une table conviviale et chaleureuse qui se classe numéro 1 des restaurants du béarn, numéro 2 des des Pyrénées Atlantique et numéro 5 dans la région Aquitaine sur tripadvisor ! Installez vous dans ce bel endroit pour une dégustation sous le signe de la fraîcheur ! Table authentique, Il est devenu une référence !

La décoration , alliant modernisme et tradition, vous charmera : vieilles pierres aux murs, exposition de nombreux artistes contemporains et objets modernes et insolites vous accompagneront tout au long de votre dégustation .

Dégustez une cuisine haute en couleurs, savoureuse qui ravira vos papilles !

En savoir plus : http://www.restaurantdelatour\-lembeye64.fr/