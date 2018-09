Jouez aux trésors de Fébus et partez à Ainhoa pour un week-end de détente

Isabelle YOUNG et Thierry NIOGRET vous font jouer du 10 au 14 septembre pour gagner le trésor de Fébus de la semaine : Un séjour d'une nuit pour 2 personnes à La Maison Oppoca à Ainhoa.

Au programme de votre séjour, petit-déjeuner, un dîner et accès à l'espace sauna/jaccuzi. Pour participer, inscrivez-vous dès maintenant au 05 59 98 09 09 et faites le meilleur score de la semaine en répondant aux questions.

La maison Oppoca

En 1996, Chantal et Dominique Massonde rachètent l’établissement. 10 ans plus tard, la maison est entièrement rénovée : des chambres au restaurant, en passant par la cuisine. La création du salon de thé vient ajouter de nouveaux atouts à cette demeure. Ici, nous mettons un point d’honneur à vous offrir tout notre savoir-faire! La maison dispose désormais de dix chambres dans un style contemporain : parquet ancien, teintes panachées de beige et de blanc. Quelques touches de prune et de rose viennent apporter la douceur au lieu. Toutes les chambres sont équipées du confort moderne pour vous offrir bien-être et repos.