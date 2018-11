L'hôtel du Parc et les Thermes de Salies de Béarn vous offrent un séjour d'exception dans les trésors de Fébus avec détente, confort et bien-être au programme, pour deux personnes

Jouez aux trésors de Fébus en vous inscrivant au 05 59 98 09 09. Le champion de la semaine remportera un séjour de deux jours pour deux personnes à Salies de Béarn avec au programme :

Une nuit en chambre privilège à l'Hôtel du Parc avec les petits-déjeuners

Un dîner à l'Atrium, le restaurant du Casino de Salies-de-Béarn

Un forfait bien-être aux Thermes de Salies-de-Béarn avec l'accès à "L'escale sensorielle" et une heure d'accès à l'espace Aquatique

anniversaire thermes de Salies-de-Béarn

Les Thermes de Salies-de-Béarn fêtent leur anniversaire du 12 au 17 novembre 2018. Durant une semaine s’enchaîneront les avant-premières, les promotions et des cadeaux à gagner dans les espaces Aquatique, Bien-être, Beauté et Fitness. Jouez aux "bornes de la chance" et gagnez chaque jour plus de 3000€ de cadeaux "Beauté et bien-être" et lors du tirage au sort final 1 an d'accès VIP pour 2 à l'Escale Sensorielle (valeur du cadeau : 1000€).

Samedi 17 novembre, ne manquez pas la journée "Portes ouvertes à l'espace aquatique", l'accès y sera gratuit de 10h à 18h non-stop dans la limite des places disponibles.