Gagnez cette semaine votre séjour au Complexe Thalasso Serge Blanco à Hendaye, en jouant aux trésors de Fébus

Serge Blanco Thalasso et & Spa

Une escapade Initiation Bien-être avec une nuit en demi-pension pour 2, au complexe Thalassothérapie Serge Blanco à Hendaye, avec 3 soins, et accès libre au spa marin et à la salle de sport.

Jouez aux trésors de Fébus avec Isabelle YOUNG et Thierry NIOGRET chaque jour à 11h.

Faites le meilleur score de la semaine et offrez-vous une parenthèse bien être face à la plus belle plage du pays Basque. Plongez dans l’univers de la Thalasso et Spa Serge Blanco à Hendaye,

Votre chambre - Serge Blanco Thalasso & spa

Vous passerez une nuit en chambre double standard en demi-pension.

Vous profiterez de 3 soins de thalassothérapie

Vous aurez l'accès libre au spa marin et à la salle de sport

Le spa marin - Serge Blanco Thalasso & spa

Découvrez nos chèques cadeaux en cliquant sur thalassoblanco point com !

La Thalasso Serge Blanco, la signature bien être depuis plus de 25 ans ! THALASSO SERGE BLANCO Hendaye, 125 boulevard de la mer.

Pour vous inscrire et jouer, contactez le 05 59 98 09 09.