Gagnez votre séjour pour deux personnes en demi-pension et accès au spa à l'hôtel-spa **** Le Spendid à Dax

France Bleu Béarn et Le Splendid**** à Dax vous offrent votre séjour avec nuit en chambre double, dîner et accès au spa en jouant aux "Trésors de Fébus", chaque jour à 11 heures du lundi au vendredi avec Thierry Niogret et Isabelle Young.