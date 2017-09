Gagnez cette semaine votre séjour dans la Cabane de Domengé en jouant aux "Trésors de Fébus"

Un séjour d'une nuit en vraie cabane, dans les arbres sur la commune de Fichous-Riumayou, avec petit déjeuner et panier repas au choix : charcuterie ? fruits de mer ? foie gras et champagne ? Pour gagner, participez aux "Trésors de Fébus", tous les jours jusqu'au 29 septembre.

La Cabane de Domengé est perchée à 6 mètres dans le Béarn, c'est un nid douillet qui vous attend dans un cadre naturel, calme et romantique. Vous apprécierez de vous plonger dans les vapeurs d'eau chaude d'un authentique spa intégré dans la terrasse couverte, pour une sensation de bien être et vivre en parfaite harmonie avec la nature.Le soir, un panier repas vous est offert, et à votre réveil, un petit déjeuner copieux vous attendra au pied de la cabane. Vous n'aurez plus qu'à le hisser a l'aide d'une poulie.