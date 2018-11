Gagnez cette semaine votre séjour de 4 jours/3 nuits à CRACOVIE en Pologne en jouant aux trésors de Fébus. Un séjour pour deux, du 9 au 12 mai 2019, avec vols A/R et transferts au départ de l'aéroport Tarbes Lourdes, nuits en hôtel 3* en demi pension, en centre ville, et accès bus visites ville

Un séjour de 4 jours/3 nuits à CRACOVIE en Pologne Du 9 au 12 mai 2019 - pour 2 personnes Offert par : Agences de voyages EVASION 2000 – PRÊT A PARTIR ( 5 Agences Oloron-Lons-Mourenx-Anglet-Saint André de Cubzac )

Votre destination : Cracovie, ville du sud de la Pologne près de la frontière avec la République tchèque, est connue pour son centre médiéval bien préservé et le quartier juif. Sa vieille ville, entourée par le parc Planty et les vestiges de l'enceinte médiévale de la ville abrite en son centre la majestueuse Rynek Glówny (place du marché).

Cette place est le site de la Halle aux draps, un avant-poste commercial à la Renaissance, et la basilique Sainte-Marie, une église gothique du XIVe siècle.

Activité incluse : Hop-on Hop-off Wow Krakow Bus Sur le bus à arrêts multiples, vous verrez les sites les plus importants de Cracovie. Les bus partent selon un itinéraire fixe, y compris des arrêts situés dans les sites touristiques attrayants. Vous pouvez monter et descendre à n’importe quel arrêt de bus. Le système audio concerne les attractions situées au prochain arrêt. Le billet comprend également une croisière en gondole sur la Vistule (uniquement pour des périodes et des horaires spécifiques), des billets pour les musées juifs Galicja et Glass & Ceramics Centre, ainsi que de nombreuses réductions dans les restaurants, les pubs, les musées, etc.

Les agences EVASION 2000 - Prêt à partir, réseau de 5 agences de voyages dans le SUD OUEST de la France vous proposent également un service groupe et voyages d'affaires.

Et pour Noël, EVASION 2000, vous propose des BONS CADEAUX, dans toutes ses agences !!!

