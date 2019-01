Gagnez cette semaine votre séjour pour 2 à l'hôtel Villa Navarre à Pau, en jouant aux trésors de Fébus

Dîner, nuit et petit déjeuner pour 2, à l'hôtel Villa Navarre à Pau, hôtel de charme cinq étoiles, dont Stéphane CARELLA est co-propriétaire. La Villa Navarre ou l'Art de vivre autrement...

Jouez aux trésors de Fébus avec Isabelle YOUNG et Thierry NIOGRET chaque jour à 11h.

Faites le meilleur score de cette semaine et gagnez votre dîner, nuit et petit déjeuner pour deux à l'hôtel Villa Navarre à Pau. Un hôtel de charme cinq étoiles, entouré d"un parc de plus de deux hectares, véritable écrin de verdure, au plus près des montagnes. La villa Navarre est une demeure importante du patrimoine de Pau.

Vous dinerez à la table du nouveau chef Alain Carrère, et le chef de cuisine Jean-Bernard Hourcourigaray

Vous passerez une nuit dans la villa, véritable voyage dans un lieu qui a une âme, dans votre chambre au confort moderne et à l'ambiance cosy et feutrée.

A l'issue de votre nuit, vous dégusterez un excellent petit déjeuner

Pour vous inscrire et jouer, composez le 05 59 98 09 09