Gagnez cette semaine votre séjour pour 2 personnes à la Maison Oppoca à Ainhoa en jouant aux "Trésors de Fébus"

France Bleu Béarn et la Maison Oppoca à Ainhoa vous offrent une nuit en hôtel **** avec petit déjeuner et repas (boissons comprises). Pour jouer, inscrivez-vous et participez aux "Trésors de Fébus", chaque jour à 11 heures, avec Isabelle Young, Anna Luciani et Thierry Niogret jusqu'au 22 septembre.

En plein coeur du Pays Basque, la Maison Oppoca vous accueille avec authenticité. Dans une bâtisse restaurée et transformée avec goût, les 10 chambres sont équipées du confort moderne et le restaurant vous permettent d'apprécier la qualité de la cuisine basque. Murs en pierre, mobilier traditionnel, poutres anciennes, vue sur les montagnes, terrasse ombragée, tout est conçu pour votre tranquillité.