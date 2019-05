Gagnez cette semaine votre séjour pour 2 personnes à la Maison Oppoca **** à Ainhoa en jouant aux "Trésors de Fébus"

France Bleu Béarn et la Maison Oppoca à Ainhoa vous offrent une nuit en hôtel **** avec petit déjeuner et repas (boissons comprises), spa et jaccuzi. Pour jouer, inscrivez-vous et participez aux "Trésors de Fébus", chaque jour à 11 heures, avec Isabelle Young et Thierry Niogret jusqu'au 17 mai.

En plein coeur du Pays Basque, la Maison Oppoca vous accueille avec authenticité. Dans une bâtisse restaurée et transformée avec goût, les 10 chambres sont équipées du confort moderne et le restaurant vous permettent d'apprécier la qualité de la cuisine basque. Murs en pierre, mobilier traditionnel, poutres anciennes, vue sur les montagnes, terrasse ombragée, tout est conçu pour votre tranquillité.

Votre chambre ? - Maison Oppoca

Le sauna et le jacuzzi sont également à votre disposition. Atmosphère zen et reposante assurée. Au piano, notre Chef, Dominique Massonde Maître restaurateur, se plaît à revisiter les grands classiques de la cuisine basque avec beaucoup d’inventivité. Au restaurant, deux salles se partagent les ambiances : L’une feutrée aux anciens murs de pierre, réchauffée par de très belles poutres, de vieux cuivres, du mobilier basque et des peintures à l’huile. L’autre salle, plus récente, aux poutres lasurées gris clair, à la décoration plus moderne s’ouvre sur la terrasse et le jardin.

Le restaurant - Maison Oppoca

Aux saveurs du Bistro « Le Pilotari », le couvert est dressé en salle ou en terrasse, vous pouvez apprécier le calme et profiter d’une superbe vue côté montagne. Pour le déjeuner vous dégusterez une cuisine locale goûteuse et raffinée. Au pays du piment d’Espelette, vous découvrirez alors une admirable vue sur la montagne, le chemin de croix et la chapelle de l’aubépine. Nous accueillons également les séminaires , les banquets et repas de famille.

Une cuisine inventive - Maison Oppoca

Recommandé par Le Guide Michelin, Le Gault et Millau, le bottin gourmand, le routard, le petit futé, Le guide des maisons de charme …

Pour jouer avec nous : inscrivez-vous au 05 59 98 09 09 pour les Trésors de Fébus, du lundi au vendredi dès 11 heures sur France Bleu Béarn.