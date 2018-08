Un week-end d'exception et un massage en duo pour une expérience de détente et de plaisir parfaite chez Excellence Wellness & Spa

Jouez aux Trésors de Fébus avec Isabelle YOUNG et Thierry NIOGRET chaque jour à 11h. Faites le meilleur score cette semaine et gagnez un week-end exceptionnel de deux jours et une nuit à La Réserve à Saint-Jean de Luz avec petit-déjeuner et un repas. Vous profiterez aussi d'un massage en duo au choix "Bora-Bora", "Douceur de Printemps" ou "Promenade Océane", dans le centre Excellence Wellness de Saint-Jean de Luz.

La Réserve de Saint-Jean-de-Luz vous propose une résidence rénovée, une piscine et un bar-lounge extérieur flambant neufs. Suspendue entre ciel et mer sur un tapis de verdure, La Réserve est l’un des joyaux de la côte Basque.

Ce site exceptionnel largement ouvert sur l’océan propose au choix de superbes chambres d’hôtel ou l’aisance de studios et appartements de grand confort.

Découvrez Excellence Wellness & Spa à Saint jean de Luz, Biarritz et Bayonne, des massages bien-être et beauté bio.

Pour vous inscrire et jouer, contactez le 05 59 98 09 09.