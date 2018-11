Gagnez cette semaine votre séjour Balnéo aux Thermes de Dax en jouant aux trésors de Fébus

Best Western Hôtel Sourcéo

Un week-end Balnéo à Best Western Hôtel Sourcéo en duo pour un séjour de détente et de plaisir, nuit, petits déjeuners avec accès à l'espace aquatique

Jouez aux Trésors de Fébus avec Isabelle YOUNG et Thierry NIOGRET chaque jour à 11h. Faites le meilleur score de la semaine et gagnez votre séjour pour 2 à Best Western Hôtel Sourcéo

Idéalement situé en bordure du lac de Christus à St Paul Lès Dax, le Best Western Hôtel Sourcéo vous accueille dans des conditions optimales associant confort et modernité.

Ici, tout a été pensé pour votre bien-être : les chambres, le restaurant, l’espace aquatique, le Spa by Decléor, vivez une parenthèse détente et plaisir !

Vous séjournerez 1 nuitée en chambre double + les petits déjeuners

Vous aurez libre accès de 10h à 20h30 aux 4000m² d’espace Aquatique (Bassins intérieurs et extérieurs en eau de source à 33°, sauna, hammam, jacuzzi, lits bouillonnants, cascades…) , un moment de détente et de relaxation à vivre en duo

