Hestiv'oc de Nèu du 16 au 18 mars 2018 aux Eaux-Bonnes et Gourette avec France Bleu Béarn

Hestiv'Oc revient se rafraîchir dans la neige de Gourette et sur la commune des Eaux-Bonnes. Le festival des musiques et cultures du Béarn propose pour la 2ème fois Hestiv'Oc de Nèu, un événement à vivre avec France Bleu Béarn en rouge et jaune.