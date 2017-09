Gagnez votre week-end en chalet pour deux et vos deux repas au restaurant O Kiri en jouant aux "Trésors de Fébus"

Les O Kiri - lac de Baudreix et France Bleu Béarn vous offrent votre séjour en chalet pour deux, avec repas au restaurant et une activité gratuite : baignade, toboggan aquatique, parcours de santé, tennis, water jump. C'st notre superbe cadeau si vous jouez avec nous jusqu'au 15 septembre.

A 15 kilomètres de Pau, le lac des O Kiri conjuguent les activités loisirs et sportives dans un cadre enchanteur qui marie la plage et la montagne. Pour être invité le week-end du 24/25 septembre 2017, ou à toute autre date à votre choix, jouez aux "trésors de Fébus" tous les jours à 11 heures, avec Thierry Niogret, Anna Luciani et Laure Bastereix.