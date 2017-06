Gagnez des Baptême d'Hélicoptère au meeting aérien de la Ferté-Allais

Gagnez un premier vol en Hélicoptère au mythique meeting aérien de la Ferté-Allais au 01.42.30.10.10

Le meeting « Le Temps des Hélices » 2017 se déroulera les 3 et 4 juin sur le Champ d’Aviation de Cerny / La Ferté Alais. Comme en 2016, ces journées seront organisées autour de deux moments forts: La matinée sera réservée à une grande exposition statique accessible aux visiteurs, qui leur permettra de venir admirer « de près », quelques 150 avions historiques et de rencontrer les mécaniciens et pilotes qui les maintiennent en état de vol. Le matin sera aussi l’occasion de pouvoir s’envoler pour une ballade aérienne au-dessus de l’Essonne à bord d’un Junkers JU-52 ou d’un De Havilland DH-104 Dove. L’après-midi sera consacrée aux démonstrations en vol d’une centaine d’avions que vous pourrez admirer depuis la zone publique ou bien assis dans l’espace réservé à cet effet !

Le site offre également de nombreux points de restauration et un un espace réservé aux professionnels de la vente de produits autour du thème aéronautique: