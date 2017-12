Du 18 au 31 décembre, on célèbre les fêtes sur France Bleu Gascogne. Jouez avec nous pour gagner des coffrets cadeau BLUE NAVY de la maison Lafitte. Les amateurs de foie gras et rillettes d'oie ou de canard en ont déjà l'eau à la bouche ! Appelez-nous au 05.58.46.50.50. et bonne chance !

Le foie gras est un met toujours apprécié au moment des fêtes. Vous voulez vous faire plaisir ? Alors venez jouer sur France Bleu Gascogne du 18 au 31 décembre. Vous repartirez peut-être avec le coffret BLUE NAVY de la maison Lafitte.

Ce coffret gourmand en simili cuir blanc et en tissu jeans contient :

1 Bocal de 130 grammes Foie Gras de Canard Entier des Landes

1 Bocal de 130 grammes de Foie Gras d’Oie Entier du Sud-Ouest

1 Boîte de 120 grammes de Rillettes de Canard Pur Canard

1 Boîte de 120 grammes de Rillettes d’Oie

1 Lyre à Foie Gras

Véritable spécialiste du foie gras de canard traditionnel des Landes, la longue histoire de la société Lafitte prend sa source à MONTAUT, village des Landes, adossé aux collines de Chalosse auquel l’entreprise est intimement liée. Fondée en 1920 par Pierre Lafitte, l’entreprise a pour activité originelle la vente de gibiers et de Foies Gras auprès d'une clientèle de restaurateurs traditionnels de la région. Pierre Lafitte décède prématurément, et c'est son fils Léon qui reprend l'affaire et la développe avec son épouse Solange. En 1970, Léon Lafitte et ses enfants s’associent, l’activité de l’entreprise s’amplifie en France et à l’étranger. La maison familiale depuis 4 générations, Lafitte distribue en France ses produits à des restaurateurs prestigieux et possède 6 magasins (Paris, Bordeaux, Dax, Mont de Marsan, Bayonne et Montaut). La maison Lafitte exporte aussi ses produits en Europe et dans le monde entier.