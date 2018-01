La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc un événement à suivre sur France Bleu Pays de Savoie

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc renoue avec l'aventure et prône une certaine vision du sport, de la nature et du respect de l'environnement, c'est tout un territoire de montagne entre Savoie et Haute-Savoie qui se mobilise pour la réussite de cette course hors du commun.