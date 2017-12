Jusqu'au 31 décembre 2017, France Bleu Gascogne vous couvre de cadeaux ! Gagnez des écrins de chocolats avec l'Etalon Noir à Léon en jouant avec nous au 05.58.46.50.50.

Pendant les fêtes, goûtez aux succulents écrins réalisés par la chocolaterie de l'Etalon Noir à Léon. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2017 pour les gagner en jouant sur France Bleu Gascogne au 05.58.46.50.50. Chaque écrin offert compte 350 grammes de chocolat (d'une valeur de 33,40 Euros)

Les chocolats sont fabriqués artisanalement par Didier Faget, un homme expérimenté. Didier Faget est le spécialiste des intérieurs praliné, qu'il travaille "à l'ancienne". C'est un maître artisan au service de la qualité, qui compte 47 ans d'expérience.

Didier Faget dans sa boutique - L' Etalon Noir

Présent au Gault et Millau, il est le créateur de nombreuses spécialités dont la fameuse "Fleur Des Landes", seule cacahuète (caramélisée et enrobée de 64 % de pur cacao) produite en Europe et en France à Soustons. Il est médaillé d'argent en 2017/18 parmi les meilleurs chocolatiers de France. Il est médaillé d'argent 2018 pour le "GRASSE 1880" GANACHE BI COUCHE PELARGONIUM (géramium origine de Grasse" caramel citron vert)

L'Etalon Noir est installé Depuis 13 ans à Léon, dans les Landes.