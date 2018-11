Gagnez des entrées pour le Salon de la Gastronomie et des Vins d’Orléans

Gagnez vos entrées au Salon de la Gastronomie et des Vins qui aura lieu du 23 au 26 novembre au Parc Expo, dès la semaine prochaine au Club !

Le Salon Gastronomie & Vins revient du 23 au 26 Novembre 2018 au Parc Expo Orléans pour le plus grand plaisir des gourmands ! Il est bien connu que les Français et la gastronomie sont d’une certaine façon complémentaires. En 2017, les Français ont dépensé 55,6 milliards d’euros pour manger au restaurant, et la cuisine fait toujours partie des tendances les plus appréciées en France. De par l’engouement des Français pour la gastronomie et sa renommée, le salon compte chaque année près de 23 000 visiteurs durant les 4 jours, et permet une découverte de produits locaux, régionaux et nationaux. Véritable rendez-vous pour les visiteurs, ils viennent à la recherche de nouvelles saveurs, produits et cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Un salon plein de découvertes …

Les visiteurs pourront rencontrer des professionnels afin de découvrir produits et pôles dégustations. En plus d’être un lieu qui rassemble tous les univers de la gastronomie, c’est aussi un endroit unique avec 7 restaurants aux saveurs différentes. Les visiteurs pourront déjeuner et dîner dans une ambiance chaleureuse. Des animations sont organisées avec la participation du Centre de Formation d’Apprentis (CFA) et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Loiret (CMA). Concours culinaires, dégustations, cours de cuisine et démonstrations sont prévus avec la participation d’élèves et de professionnels des métiers de bouche. … et de surprises !

Cette année, le salon reçoit un invité prestigieux : Bernard Vaussion, ancien chef de l’Elysée de 2005 à 2013. Il nous fera l’honneur de sa présence, le dimanche 25 Novembre uniquement, pour un véritable show culinaire. Des recettes signatures seront préparées en direct et dressées sur plateaux, pour ensuite être proposées à la dégustation aux visiteurs.